Gesamtweltcup Damen: Der Gesamtweltcup gehört auch im dritten Jahr nacheinander der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Kurios war der Zeitpunkt der Entscheidung, denn die fiel in ihrer Abwesenheit. Sie war nicht zu den Speed-Rennen nach Sotschi gefahren. Weil diese aber abgesagt wurden, konnten ihre Konkurrentinnen nicht mehr aufholen. "Das ist eine seltsame Sache. Ich sitze hier in meinem Bett, und es fühlt sich nicht so an, als hätte ich gerade irgendwas geleistet" , sagte sie danach.