Neureuther nach Patzer abgeschlagen

Bei seinem dritten Slalom nach der Verletzungspause fuhr Neureuther sofort auf Angriff. Aber gleich beim Übergang in den Steilhang patzte er und verlor viel Tempo. Nach einem weiteren Fehler bei der Welle ins Flache lag der Bayer 1,89 Sekunden hinter der Spitze. Der 34-Jährige haderte beim ZDF mit seinen Unsicherheiten: "Es war streckenweise nicht schlecht, aber mich ärgern die zwei großen Fehler. Jetzt hoffe ich, dass ich mich für den zweiten Durchgang qualifiziere ." Es ist nicht der Tag der Deutschen in Zagreb. Fritz Dopfer schied gleich zu Beginn seines Rennens aus. Er rutschte beim Übergang auf einer Stange weg und fädelte ein. Nicht fiel besser erging es Linus Strasser, der am Ende des Steilhangs Probleme hatte. Der junge Deutsche stieg zwar zurück und fuhr weiter. Im Ziel hatte er mehr als sechs Sekunden Rückstand und verpasste den 2. Lauf.

Schwarz führt Österreich-Trio an

Marco Schwarz aus Österreich

Wesentlich besser lief es bei Marco Schwarz. Der Österreicher kam zuletzt immer besser in Schwung und gewann zu Jahresbeginn den Parallel-Slalom in Oslo. Der 23-Jährige fuhr im 1. Lauf Bestzeit und distanzierte seinen Landsmann Hirscher um 0,37 Sekunden. Komplettiert wird das österreichische Trio an der Spitze durch Manuel Feller (+0,42 Sekunden).