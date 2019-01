Nach dem ersten Lauf hatten noch drei Österreicher in Front gelegen. In der Endabrechnung waren es dann zwei Podestplätze. Marcel Hirscher feierte seinen 64. Weltcupsieg und den 30. im Slalom. In Durchgang zwei gelang ihm ein höchst präziser Lauf. Am Ende hatte er 0,6 Sekunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Alexis Pinturault aus Frankreich. Dritter wurde mit Manuel Feller ebenfalls ein Österreicher. Nach dem ersten Durchgang hatte Fellers Teamkollege Marco Schwarz noch in Führung gelegen. Dem Sieger im Parallel-Slalom von Oslo spielten dann aber wohl die Nerven einen Streich. Er fädelte unmittelbar nach dem Start ein und schied aus.

Slalom-Sieger Hirscher mit Pinturault (li.) und Feller (re.) in Zagreb

Neureuther macht 15 Plätze gut

Felix Neureuther war der einzige Deutsche, der beide Läufe in Zagreb ins Ziel brachte. Nach zwei groben Fehlern im ersten Durchgang (+1,89 Sekunden/Rang 23) war kein Spitzenplatz mehr drin, aber der 34-Jährige wollte trotzdem angreifen. Auch sein zweiter Lauf war nicht fehlerfrei, vor allem im oberen Bereich verlor er Zeit. Dafür fuhr Neureuther im Mittelteil stark und schob sich noch in die Top Ten. Nachdem er mit seinem ersten Lauf noch recht unzufrieden war, zog er am Ende im ZDF ein positives Fazit: "Das war eine solide Fahrt. Ich wollte mehr Sicherheit reinbringen und Fehler abstellen. Der Lauf war nicht perfekt, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin streckenweise schon wieder sehr schnell, aber ich schaffe es noch nicht, zwei konstante Läufe runterzubringen. Daran muss ich jetzt arbeiten."

Schwarzer Tag für deutsche Athleten