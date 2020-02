Kriechmayr gewinnt Super G - Dreßen verletzt

Kriechmayr gewann am Samstag (29.02.2020) vor dem Schweizer Mauro Caviezel, der nur fünf Hundertelsekunden hinter ihm ins Ziel kam. Rang drei belegte Kriechmayrs Landsmann Matthias Mayer (+0,08 Sekunden).

"Sehr wohl gefühlt"

Kriechmayr sagte nach seiner großartigen Fahrt am Sportschau-Mikrofon: "Ich habe mich auf der Strecke sehr wohl gefühlt, das ist ja hier ein Heimspiel für mich. Die Startnummer 1 passte auch, denn ich wollte gar keinen anderen sehen und keine Funksprüche hören - ich bin hier ja schon oft genug runtergefahren."

Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der im Super-G-Weltcup vorn liegt und nach seinem Sieg vor zwei Wochen in Saalbach-Hinterglemm auch in Hinterstoder zum engsten Favoritenkreis gezählt hatte, riskierte zu viel und schied nach einem Fahrfehler schon im ersten Renndrittel aus.

Dreßen kugelt sich die Schulter aus

Thomas Dreßen begann sein Rennen mit Startnummer 13 sehr verhalten, wirkte kontrolliert - doch dann verkantete er und wurde ausgehoben. Bei seinem Abflug fiel der Mittenwalder auf die rechte Schulter, im weiteren Verlauf bekam aber auch die linke Schulter etwas ab, die er sich im Dezember 2018 beim Sturz in Beaver Creek ausgekugelt hatte und anschließend operiert werden musste.

Man sah Dreßen sofort die Schmerzen deutlich an, und er offenbarte kurz danach im Ersten auch gleich die bittere Diagnose:: "Die linke Schulter ist nach vorne ausgekugelt, das kenne ich so ähnlich ja leider schon. Jetzt müssen wir erstmal abchecken, was genau kaputt ist und wie es jetzt weitergeht. Das Problem war an der Stelle, dass der Auslauf sehr eng und der Schnee sehr hart war. Ich hatte sofort mehr Schmerzen links als rechts."

Auch Sander schied aus

Pech hatte auch Andreas Sander, der sich als 18. den Hang hinunter stürzte - aber ebenfalls nicht das Ziel erreichte. Er fädelte nach zwei guten Zwischenzeiten ein, verlor einen Ski und rutschte ins Fangnetz. Seine erste Reaktion: ein wütender Faustschlag in den Schnee.

Immerhin ins Ziel kam Josef Ferstl, aber auch er erlebte nicht gerade einen Glanztag: 2,13 Sekunden Rückstand hatte er nach einer unrhythmischen Fahrt auf Kriechmayr, lag damit aber immerhin noch auf Rang 13. Dominik Schwaiger (+4,40 Sekunden) gehörte hingegen zu den schlechtesten Läufern des Tages.

Stand nach 40 Läufern