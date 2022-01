Hundertstelentscheidung - Rädler und Worley überraschend weit vorne

Mit Lara Gut-Behrami (Schweiz) und ihrer Teamkollegin Sofia Goggia hatte Brignone zwar schon zwei der Topfavoritinnen geschlagen, als für sie die "1" im Ziel aufleuchtete. Die Entscheidung in diesem offenen Rennen war das aber noch nicht. Einige Mal musste die Italienerin nach guten Zwischenzeiten ihrer Konkurrentinnen noch zittern. Am knappsten wurde es, als Corinne Suter über die Ziellinie rauschte - vier Hundertselsekunden oder umgerechnet knapp drei Meter fehlten der Schweizerin am Ende zum Sieg.

Zum allerersten Mal fuhr Ariane Rädler aufs Podest. Die 26-Jährigen war beste Österreicherin in einem starken Team. Nur 0,17 Sekunden blieb sie hinter der Siegerzeit. Gut-Behrami wurde Zehnte (+ 0,64), Goggia - in der Abfahrt am Samstag schwer gestürzt - landete auf Platz 19 (+ 0,92), behielt aber knapp die Führung in der Super-G-Weltcupwertung.

Drei Topnationen dominieren den Super-G

Auffällig: Unter den besten Läuferinnen kristallisierten sich drei Topnationen heraus - Italien, Schweiz und Österreich. Dazwischenschieben konnten sich mit Tessa Worley und , war die Französin Tessa Worley und Laura Gauche zwei Fränzösinnen, Esther Lecka (Tschechien) und Alice Robinson (Neuseeland).

Weidle mit bestem Super-G-Ergebnis

Kira Weidle vom SC Starnberg mag lieber schnelle Kurssetzungen mit nicht ganz so engen Kurvenradien. Der zweite Platz in der Abfahrt hat der einzigen konkurrenzfähigen deutschen Speedfahrerin aber Selbstvertrauen gegeben. Im Ziel hatte Weidle 0,82 Sekunden Rückstand auf Brignone - das bedeutete Platz 13 - immerhin ihr bestes Super-G-Ergebnis bisher.

Stand: 16.01.2022, 12:28