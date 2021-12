33 Hundertstel Vorsprung waren es diesmal. 33 Hundertstel, die unterstreichen, wie weit sich Sofia Goggia in den Speeddisziplinen von der Konkurrenz abgesetzt hat. 33 Hundertstel vor der Norwegerin Ragnhild Mowinckel gewann Goggia den Super-G in Val d'Isere, nur einen Tag nach ihrem Abfahrtstriumph an gleicher Stelle.

Mowinckel verhinderte ein rein italienisches Podest. Bis sie mit Startnummer 19 auf die "Piste Oreiller-Killy" ging, lagen Elena Curtoni und Federica Brignone mit gehörigem Respektabstand von über einer halben Sekunde hinter Goggia auf den Plätzen zwei und drei.