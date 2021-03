69. Weltcupsieg - Shiffrin fängt Vlhovà noch ab

Der Slalom der Frauen entwickelt sich mehr und mehr zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft: Fünf Fahrerinnen machten auch im slowakischen Jasna wieder den Sieg unter sich aus - alle anderen Starterinen lagen sehr weit zurück und hatten keine Chance, auch nur in die Nähe des Podestes zu kommen.

Shiffrin weiter auf Rekordkurs

Nach dem ersten Lauf hatte noch Petra Vlhovà geführt, die unweit von Jasna aufwuchs und den Hang bestens kennt. Dank eines fulminanten zweiten Laufs fing Mikaela Shiffrin die Führende im Slalom-Weltcup aber noch ab. 34 Hundertstelsekunden entschieden das Rennen für die US-Amerikanerin, die in den vergangenen zehn Tagen ihr Slalomtraining intensiviert hatte und weiter auf Rekordkurs ist. Mit erst 25 Jahren hat sie nun bereits 69 Weltcupsiege auf dem Konto, 45 davon im Slalom. In der Geschichte des Weltcups war nur Ingemark Stenmark noch erfolgreicher in dieser Disziplin.