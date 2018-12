Starker Wind und Neuschnee: Slalom in Val d'Isère abgesagt

FIS-Renndriektor Markus Waldner

Es hätte das Slalom-Comeback von Felix Neureuther werden sollen. Daraus wird nun nichts. Jede Menge Neuschnee über Nacht und extrem starker Wind machte ein Rennen auf der Face de Bellevarde unmöglich, teilten die Veranstalter mit.

Frankreich hat Priorität

Ersatzort und Ersatztermin für das Rennen stehen noch nicht fest. FIS-Renndirektor Markus Waldner sagte im ORF , der dichte Terminkalender mache es nicht einfach, einen Ersatztermin zu finden. Eventuell sei zwischen den Rennen in Zagreb (6. Januar) und Adelboden (12./13. Januar) noch ein Zeitfenster. "Priorität hat für mich Frankreich. Der abgesagte Riesenslalom von Sölden wird in Österreich, in Saalbach nachgeholt. Dies ist ein Franzosenrennen. Daher würden wir gerne wieder nach Frankreich kommen."

Felix Neureuther wollte trotz seiner Daumenverletzung in Val d'Isère antreten. Der Partenkirchner wäre mit der Startnummer sieben ins Rennen gegangen. Die nächsten Männer-Rennen finden nun ab kommenden Freitag (14.12.18) im Grödnertal in Südtirol statt.

