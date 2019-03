Mit dem Sieg in Spindlermühle schaffte Mikaela Shiffrin den 15. Weltcup-Triumph innerhalb einer Saison. Damit hängte die 23-jährige Amerikanerin Vreni Schneider ab. Die Schweizerin hatte vor 30 Jahren 14 Weltcup-Siege in einem Winter erreicht.

Dabei startete Shiffrin holprig in den Finallauf und blieb beinahe an einem Tor hängen. Recht schnell groovte sie sich wieder ein und gewann am Ende souverän mit einem Vorsprung von 85 Hundertstel vor der zweitplatzierten Schweizerin Wendy Holdener. Auf den dritten Rang vor fuhr noch Petra Vlhová , aber schon mit dem gewaltigen Rückstand von 2,03 Sekunden. Die Slowakin war nach dem ersten Durchgang noch auf den vierten Platz gelegen, hinter Frida Hansdotter. Doch der Schwedin unterlief im Finaldurchgang ein Riesenschnitzer, der sie auf den siebten Rang zurückwar.

Shiffrin fuhr in Spindlermühle ihren insgesamt 58. Weltcup-Sieg ein. Zuvor hatte sie sich schon zum dritten Mal den Gesamtweltcup-Sieg und zum sechsten Mal die Slalom-Wertung gesichert.

Geiger in den Top Ten

Christina Geiger, die in diesem Winter schon mehrere Top-Ergebnisse eingefahren hat, hat auch in Spindlermühle einen guten Tag erwischt. Mit 3,31 Sekunden Rückstand auf Shiffrin wurde sie am Ende Zehnte. Auch Lena Dürr (+3,94) behielt ihren 17. Rang aus dem ersten Lauf. Marlene Schmotz (+4,27) arbeitete sich vom 27. auf 20 Platz vor. Jessica Hilzinger hatte das Finale der besten 30 Läuferinnen nicht erreicht.

Truppe von Rang 16 vor auf 4

Einen rabenschwarzen Tag erwischten die Österreicherinnen - bis auf Katharina Truppe. Mit Laufbestzeit im Finaldurchgang verpasste sie als Vierte am Ende nur knapp das Podest, im ersten Lauf rangierte sie noch auf Platz 16. Katharina Liensberger und Bernadette Schild, nach dem ersten Durchgang noch auf Rang fünf bzw. sieben gelegen, fädelten beide im Finallauf ein.