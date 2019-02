Shiffrin und Vlhova auf Augenhöhe in Maribor

Mit jeweils 2:31,31 Minuten fuhren Mikaela Shiffrin ( USA ) und Petra Vlhova ( SVK ) exakt dieselbe Zeit und feierten am Freitag (01.02.) einen souveränen Doppelsieg in Slowenien. Für Shiffrin war es der 55. Weltcup-Erfolg, Vlhova jubelte zum neunten Mal. Der Vorspung der beiden auf die drittplatzierte Norwegerin Ragnhild Mowinckel betrug beachtliche 0,93 Sekunden.

Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin in Maribor

Rebensburg verpatzt WM-Generalprobe

Die beste deutsche Skirennläuferin, Viktoria Rebensburg, hatte nichts mit dem Rennausgang zu tun. Sie verpatzte die Generalprobe für die WM im schwedischen Are (15. - 17.02.) völlig und schied bereits im ersten Lauf nach knapp 13 Fahrsekunden aus. " Das ist natürlich ärgerlich ", so Rebensburg, die aber betonte: " Ich hake das ab nach dem Motto: Das war eine schlechte Generalprobe, in Are kann es nur besser werden. "

Marlene Schmotz als beste Deutsche

Rebensburgs Pechsträhne setzte sich also fort: Bereits am vergangenen Samstag (26.01.) war ihr in Garmisch-Partenkirchen der letzte Super-G vor der WM misslungen. Auf der Kandahar verfehlte sie ebenfalls ein Tor. Die Olympiasiegerin von 2010 reist nun ohne Saisonsieg nach Schweden. Beste Deutsche in Maribor war Marlene Schmotz, die mit Startnummer 56 auf Rang 23 fuhr.

