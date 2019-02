Weltcup in Maribor

Shiffrin und Vlhova auf Augenhöhe in Maribor

Seriensiegerin Mikaela Shiffrin ging mit einem großen Vorsprung in den zweiten Lauf vom Riesenslalom in Maribor, doch am Ende war es ganz knapp. Das lag an einer gut aufgelegten Petra Vlhova.