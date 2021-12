Schmid schaute am Vortag noch zu

" Im Vergleich zu gestern habe ich natürlich eine andere Ausgangsposition für den zweiten Durchgang ", sagte Schmid am BR-Mikrofon. Beim Riesenslalom an gleicher Stätte am Sonntag (19.12.2021) war der Oberstdorfer nach einem groben Fahrfehler nicht in den 2. Durchgang eingezogen.

Umso glücklicher zeigte sich der 27-Jährige nach dem heutigen Lauf, bremste die Euphorie jedoch auch ein wenig vor dem Finale: " Nun ist natürlich der 2. Durchgang nicht vorbei und man hat ja gestern gesehen, dass sich da noch einiges drehen kann. "

Hinter Schmid ist es eng

Der Österreicher Stefan Brennsteiner liegt nur sieben Hundertstel hinter Schmid auf Platz vier. Vortagessieger Henrik Kristoffersen aus Norwegen erwischte keinen so guten Tag wie am Sonntag, liegt mit fast einer Sekunde Rückstand auf Odermatt auf Rang fünf und hängt Schmid im Nacken. Im 2. Durchgang (ab 13.20 Uhr im Livestream und im Liveticker auf sportschau.de) wird es im Kampf um das Podest also noch einmal richtig spannend.

DSV-Team nur mit Schmid im Finale vertreten

Der Deutsche Julian Rauchfuss kam mit einem Rückstand von über vier Sekunden nicht ins Finale. Fabian Gratz hatte sich beim ersten Rennen eine Schuhrandprellung am linken Bein zugezogen und war nicht am Start.

Stand: 20.12.2021, 11:16