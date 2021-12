Shiffrin schob schon oben im Flachstück deutlich stärker an als ihre Konkurrentinnen und nahm den Zug voll mit in den Mittelteil. Dass ihre Kondition längst wieder stimmt, bewies sie, indem sie das Tempo bis ins Ziel überragend hochhielt. In allen vier Sektoren fuhr sie die bis dahin schnellste Zeit und nahm Gisin 74 Hundertstel, Brignone 1,06 Sekunden und Vlhová erdrutschartige 1,39 Sekunden ab.

Von den folgenden Athletinnen kam dann niemand mehr in Reichweite der Amerikanerin, auch die im Gesamt-Weltcup bis jetzt noch führende Speed-Spezialistin Sofia Goggia aus Italien handelte sich satte 1,75 Sekunden Rückstand ein.

Hector fährt noch auf Platz drei

Mit Startnummer 13 setzt nur die Schwedin Sara Hector nochmal ein Ausrufezeichen, baute erst im Schlussdrittel einen Patzer ein, der ihr ein noch besseres Resultat als Rang drei mit einer guten Sekunde hinter Shiffrin verdarb.

Stand: 21.12.2021, 10:45