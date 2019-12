Platz 13 beim Weltcupauftakt in Sölden, Platz sieben in Killington - für Viktoria Rebensburg hat die Saison in ihrer einstigen Paradedisziplin Riesenslalom mit Luft nach oben begonnen. Im französischen Courchevel durfte die Kreutherin mit der Startnummer zwei auf die Piste und legte zunächst Platz eins mit einer soliden Zeit von 1:07,66 Minuten vor.

Rebensburg mit einer halben Sekunde Rückstand

Aber noch sieben Fahrerinnen schoben sich vor die Bayerin. Überraschend in Führung liegt die Norwegerin Mina Fürst Holtmann, die in einem Einzel-Weltcuprennen noch nie auf dem Podest stand. Zweite ist Killington-Gewinnerin Marta Bassino aus Italien (+0,10 Sekunden) vor ihrer Landsfrau Federica Brignone (+0,13). Viktoria Rebensburg auf Platz sieben hat 0,51 Sekunden Rückstand auf Platz eins, zu einem Podestplatz fehlen 38 Hundertstel.

Auch Schmotz im zweiten Durchgang

Neben Rebensburg ist auch Marlene Schmotz im zweiten Durchgang dabei. Sie landete auf Platz 20 (+1,52 Sekunden). Lena Dürr verpasste als 35. (+2,51) den zweiten Lauf. Nachwuchsfahrerin Leonie Flötgen schied aus.

Die Entscheidung live ab 13.30 Uhr

BR24 Sport überträgt die Entscheidung im zweiten Durchgang ab 13.30 Uhr live im BR Fernsehen und in der BR Mediathek. Sportschau.de berichtet im Live-Ticker.