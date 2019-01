16 Frauen und 16 Männer waren in Oslo am Start. 19 Stangen waren auf der kurzen Stadtstrecke am Holmenkollen zu meistern, jeder noch so kleine Fehler konnte das schnelle "Aus" bedeuten. Wie bei Lena Dürr. Die 27-Jährige vom SV Germering sammelte schon im ersten Lauf gegen die Schwedin Anna Swenn Larsson eine halbe Sekunde Rückstand und war war auch im zweiten Durchgang chancenlos. Für Dürr war das Rennen in Oslo frühzeitig beendet.

Besser kam zunächst die Oberstdorferin Christina Geiger mit dem 296 Meter hohen "Berg" in Oslo zurecht. Sie setzte sich zunächst gegen die Österreicherin Bernadette Schild durch. Dann traf sie allerdings schon im Viertelfinale auf Wendy Holdener, die Drittplatzierte des Slalomweltcups. Die Schweizerin unterstrich ihre Favoritenrolle und setzte sich in zwei Läufen souverän gegen Geiger durch.

Traumfinale Shiffrin vs. Vlhová

Auch die übrigen Favoritinnen zeigten keine Schwächen. Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin fuhr durch Siege gegen die Norwegerin Ragnhild Mowinckel und die Kanadierin Erin Mielzynski ins Halbfinale, die Slowakin Petra Vlhová gewann locker gegen die Französin Aline Danioth und die Italienerin Irene Curtoni. Daneben stand Dürr-Bezwingerin Swenn Larsson im Halbfinale.

Dort setzten sich die Topfavoritinnen durch: Mikaela Shiffrin, die Nummer eins des Slalomweltcups, gegen Petra Vlhová, die Nummer zwei. Die Fans am Holmenkollen hatten ihr Traumfinale - das mit einem Sieg der Slowakin endete. Vlhová fuhr schon im ersten Lauf einen beruhigenden Vorsprung heraus, Slalomqueen Shiffrin konnte auch im zweiten Lauf nicht mehr kontern. Dritte wurde Wendy Holdener, die sich im kleinen Finale gegen Swenn Larsson durchsetzte.