Im ersten Lauf des Slalom-Klassikers in Kitzbühel lag lange Zeit Daniel Yule vorne. Mit Startnummer 34 stellte dann der noch weitgehend unbekannte Norweger Lucas Braathen das Renngeschehen auf den Kopf: Mit einer fehlerfreien Fahrt auf der immer noch toppräparierten Piste unterbot der Youngster die Bestzeit des Schweizers noch einmal um 0,33 Sekunden.

Hinter Yule lauern der Österreicher Michael Matt mit 42 Hundertsteln und dessen Teamkollege Marco Schwarz (+0,60 Sekunden). Weitere zwei Hundertstel dahinter liegt Alexis Pinturault auf Rang fünf. Der Italiener Alex Vinatzer überraschte mit einem sechsten Platz (+0,66).

Kristoffersen und Noel deutlich zurück

Die Topfavoriten Henrik Kristoffersen aus Norwegen und Clement Noel aus Frankreich boten beide keine fehlerfreie Fahrt auf dem anspruchsvollen "Ganslernhang". Kristoffersen (Rang sieben) fehlen 75 Hundertstel auf Yule, Vorjahressieger Noel (Rang acht) 78 Hundertstel.

Tremmel überrascht - auch Straßer gut

Für eine große Überraschung sorgte auch Anton Tremmel aus dem oberbayerischen Rottach-Egern. Mit Startnummer 50 fuhr er auf den siebten Rang vor (+0,68). Tremmel fehlen nur 26 Hundertstel auf den dritten Rang.

Linus Straßer liegt zunächst auf Rang 14. Bis zur letzten Zwischenzeit war der Münchner auf Podestkurs (bevor Braathen kam), leistete sich aber dann einen Steher, der ihm drei Zehntel kostete. Am Ende fehlten Straßer 86 Hundertstel auf Yule - und 44 Hundertstel auf den dritten Platz. Das zeigt auch, dass das Athletenfeld dicht gedrängt ist, ein spannender zweiter Durchgang ist also garantiert. Sebastian Holzmann aus Oberstdorf schaffte es als 30. gerade noch so in den Finallauf. David Ketterer, Julian Rauchfuss und Dominik Stehle gelang das nicht.