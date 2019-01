Neureuther-Humor vor dem Slalom

Wegen der Wetterprognose für Kitzbühel war das Rennprogramm kurzfristig verändert worden. Die Hahnenkamm-Abfahrt fand schon am Freitag (25.01.2019) statt, der Slalom am Samstag, am Sonntag enden die Hahnenkamm-Rennen mit dem Super-G.

Vor allem die Slalomfahrer begrüßten die Verschiebung, teilweise mit viel Humor. "Das erste Mal in der Geschichte von Kitzbühel, dass nur 50 Prozent der Zuschauer besoffen sind und nicht 90 Prozent noch Rest-Alkohol haben am Sonntag", scherzte beispielsweise Felix Neureuther über den Weltcup in Kitzbühel, der traditionell immer von großen Partys jenseits des sportlichen Geschehens begleitet wird.

Schwarzenegger wieder in Kitzbühel

Auch in diesem Jahr traf sich neben den "normalen" Alpinfans auch wieder die A-, B- und C-Prominenz zum Feiern rund um die Hahnenkammrennen. Bei einer traditionellen "Weißwurstparty" am Freitagabend in Going nahe Kitzbühel waren unter anderem der frühere US-Gouverneur und Schauspieler Arnold Schwarzenegger, Österreichs "Volksrocker" Andreas Gabalier, Ex-Boxer Axel Schulz und zahlreiche Köpfe aus der TV- und Showbranche im Feiereinsatz.

Arnold Schwarzenegger, Andreas Gabalier, Schwarzenegger-Freundin Heather Milligan und Mario Adorf (v.l.) in Going

