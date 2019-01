Die Hahnenkamm-Abfahrt 2019 bot einmal mehr Wintersport-Unterhaltung vom Feinsten. Als Josef Ferstl mit der Startnummer vier nach einem furiosen Ritt über die "Streif" die Ziellinie querte, gab es vor allem bei den österreichischen Zuschauern ungläubige Gesichter - wie im Vorjahr bei der Zieleinfahrt von Thomas Dreßen.

Die "1" leuchtete auf der Anzeigetafel auf - wieder war ein deutscher Rennläufer, den so niemand richtig auf der Rechnung hatte, ganz vorne. Und das auch noch vor zwei Österreichern. Eine Hundertstel lag Ferstl im Ziel vor Hannes Reichelt, dem Gewinner von 2014. Sieben Hundertstel vor Matthias Mayer, dem Abfahrts-Olympiasisger von 2014. Der Bayer - das war zu diesem Zeitpunkt schon klar - hatte eine sensationelle Zeit auf der vermeintlich schwersten Piste des gesamten Winters vorgelegt.

Das Duell Beat Feuz vs. Dominik Paris

Was zu diesem Zeitpunkt aber die wenigsten ahnten: Die Hahnenkamm-Abfahrt 2019 hatte noch lange nicht ihre Höhepunkte erreicht. Denn die vorab zu den Topfavoriten auserkorenen Beat Feuz aus der Schweiz und Dominik Paris aus Italien lieferten sich das erhoffte Duell um den Kitzbühel-Sieg 2019.

Der amtierende Abfahrts-Weltmeister Feuz mit der Startnummer sieben kam nach 1:57,02 Minuten ins Ziel. 90 Hundertsel war er schneller als der bis dahin führende Ferstl. Doch die vermeintliche Fabelzeit reichte nicht. Denn mit der Startnummer 13 kam ja noch Paris.

Anders als der Schweizer konnte Paris in Kitzbühel bereits gewinnen, 2017 und 2013. Und 2019 fuhr er unbeirrt seinem persönlichen "Triple" entgegen. Paris kreuzte die Ziellinie nach 1:56,82 Minuten - er war noch einmal zwei Zehntel schneller als Feuz. Auf Platz drei schob sich mit späten Startnummer 27 noch der Österreicher Otmar Striedinger, 37 Hundertstel hinter dem Sieger, 17 Hundertstel hinter Feuz.

Deutsche Fahrer überzeugen auf anspruchsvoller "Streif"

Ferstls "Streif"-Auftritt 2019 wurde am Ende mit Platz sieben belohnt. Ferstl, dessen stärkste Disziplin der Super-G ist, ist stellte damit seine bisher beste Abfahrts-Weltcuplatzierung ein: Siebter war er erst einmal, 2014 in Santa Catarina, besser noch nie. Die weiteren Starter des Deutschen Skiverbands (DSV) nicht ganz so stark wie Ferstl. Auf einer an diesem Tag aber anspruchsvollen "Streif" dennoch mit ordentlichen Ergebnissen.

Dominik Schwaiger mit der Startnummer 31 legte bei der ersten Zeitmessung sogar die Bestzeit vor. Ein Fehler direkt danach kostete aber eine Topplatzierung. Im Ziel hatte er 1,58 Sekunden Rückstand auf Sieger Paris. Manuel Schmid kam mit einem Rückstand von 2,46 Sekunden ins Ziel. Nach 42 Startern war Schwaiger 15., Schmid 25.