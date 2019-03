Trotz des nassen Schnees, der auf den Brillen der Athletinnen klebt und damit die Sicht beeinträchtigt: Mikaela Shiffrin - den Gesamtweltcup-Sieg und die Slalom-Wertung schon in der Tasche - ließ sich davon nicht stoppen. Mit einer erneuten Demonstration bewältigte sie die Piste in Spindlermühle fast spielend mit einer Zeit von 49,33 Sekunden. Die 23-jährige Slalom-Weltmeisterin peilt im zweiten Durchgang, der um 13.30 Uhr beginnt, ihren neunten Weltcup-Slalomsieg in dieser Saison und ihren insgesamt 58. an.

Vlhová weit zurück

Nur die Schweizerin Wendy Holdener ist bei einem Rückstand von 37 Hundertstel noch halbwegs in Reichweite von Shiffrin. Auf dem dritten Rang liegt die Schwedin Frida Hansdotter - schon mit einem Riesen-Rückstand von 1,28 Sekunden auf die Führende. Die Slowakin Petra Vlhová, am Vortag noch Siegerin im Riesenslalom vor Shiffrin, war als Vierte 1,33 Sekunden langsamer als ihre Dauerkonkurrentin.

Geiger aussichtsreich für Top-Ten-Platz

Christina Geiger, die in diesem Winter schon mehrere Top-Ergebnisse eingefahren hat, liegt nach dem ersten Lauf auf Rang elf - mit einem Rückstand von 2,41 Sekunden auf Shiffrin. Auch Lena Dürr (+2,79) kann als 17. mit einem sehr guten Finallauf noch auf einen Top-Ten-Platz hoffen. Marlene Schmotz (+3,86) kam auf Rang 25.