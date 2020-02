Super-G - Premieren-Sieg für Ortlieb

Sechs Super-Gs, sechs verschiedene Siegerinnen: Im Aostatal setzte sich Ortlieb hauchdünn vor Top-Favoritin Federica Brignone durch: Lediglich eine Hundertstelsekunde war die Österreicherin schneller als die Italienerin. "Es war extrem schwierig zu fahren. Heute habe ich Glück mit der Hundertstel gehabt ", sagte Ortlieb nach ihrem ersten Erfolg im Weltcup im ORF . Dritte wurde die Schweizerin Corinne Suter (+0,07 Sek .).

Gesamtweltcup schon entschieden?

Brignone konnte als Zweite im Kampf um den Gesamtweltcup wichtige Punkte auf Petra Vlhova gut machen. Die Slowakin wurde Vierte (+0,39 Sek.). Die Italienerin profitiert auch von der Absage der Technikrennen in Ofterschwang, wo Vlhova als Technik-Spezialistin Punkte hätte aufholen können. Ob Mikaela Shiffrin ( USA ) noch einmal in den Weltcup zurückkommt, ist nach dem Tod ihres Vaters immer noch offen. "Ich bin sehr stolz auf mich. Natürlich habe ich den Gesamt-Weltcup im Kopf, aber erst am Ende der Saison werde ich mich damit mehr befassen", sagte Brignone, die 153 Punkte vor Shiffrin liegt.

Vorsichtsmaßnahmen wegen Coronavirus

Die Interviews im Ziel mussten die Reporter mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern führen - zu groß ist die Angst vor dem vor allem in Norditalien grassierenden Coronavirus. Da in der Region Aosta bisher keine Fälle zu verzeichnen sind, hat der italienische Wintersportverband grünes Licht für die Wettbewerbe gegeben. Allerdings dürfen nur wenige Zuschauer die Rennen verfolgen.

DSV-Starterinnen fahren hinterher

Mit dem Ausgang des Rennens hatten die deutschen Starteinnen nichts zu tun: Kira Weidle (SC Starnberg) schied nach einem Fahrfehler aus. Veronique Hronek (SV Unterwössen/+4,00 Sek.) und Patrizia Dorsch (SC Schellenberg/+3,23 Sek.) schafften es nicht unter die besten 30. Fabiana Dorigo (TSV 1860 München) kam bei ihrer Weltcup-Premiere nicht ins Ziel.