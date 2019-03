Weltcup in Kranjska Gora

Kristoffersen legt auch im Slalom vor

Am Vortag Sieger im Riesenslalom hat Henrik Kristoffersen am Sonntag (10.03.19) auch den ersten Lauf des Slaloms im slowenischen Kranjska Gora dominiert. Der Norweger peilt im Finallauf, der um 12.30 Uhr beginnt, seinen ersten Slalom-Sieg in dieser Saison an. Marcel Hirscher und Felix Neureuther liegen zunächst weit zurück.