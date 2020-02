Gut-Behrami erneut erfolgreich, Suter holt Abfahrts-Kugel

Zweite Abfahrt im schweizerischen Crans Montana und wieder heißt die Siegerin Lara Gut-Behrami. Doch diesmal war ihr Vorsprung auf ihre Teamkollegin Suter denkbar knapp: Nur zwei Hundertstelsekunden betrug der Vorsprung der Schweizerin. Dritte wurde die Österreicherin Nina Ortlieb (+0,05 Sek .).

Suter holt sich Disziplin-Weltcup in der Abfahrt

Suter konnte sich mit ihrem zweiten Platz vorzeitig die kleine Kristallkugel sichern. "Sie hat riskiert und auf den Punkt abgeliefert. Dass sie das im Kampf um die Disziplinenwertung so abruft, zeugt von ihrer Stärke" , stellte ARD -Ski-Experte Felix Neureuther fest. Die Schweiz musste 29 Jahren auf diesen Triumph warten "Ich bin einfach froh" , sagte eine glückliche Suter.

Für Gut-Behrami ist es der 26. Weltcup-Sieg. 2017 erlitt die Schweizerin, die 2016 den Gesamtweltcup holte, bei der Heim-WM in St. Moritz einen Kreuzbandriss, danach fand sie nicht mehr zur alten Stärke zurück - bis jetzt.

DSV -Starterinnen nicht unter den Top-20

Für Kira Weidle (SC Starnberg) lief es auch bei der zweiten Abfahrt in Crans Montana nicht. 1,52 Sekunden betrug ihr Rückstand auf die Siegerin. "Das Material hat gestimmt. Aber ich muss am Selbtsvertrauen arbeite. Mir fehlt die letzte Konsequen z", analysierte Weidle. Nach Platz 22 am Vortag musste sich die Starnbergin diesmal mit Platz 23 zufrieden geben.

Patrizia Dorsch (SC Schellenberg) und Michaela Wenig (SC Lenggries) sammelten als 27. (+1,85 Sek.) und 29. (+2,32 Sek.) ein paar Weltcup-Punkte. Veronique Hronek (SV Unterwössen) als 34. (+3,18 Sek.) ging dagegen leer aus.

Stand: 22.02.2020, 11:55