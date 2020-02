Abfahrtshoffnungen ruhen auf Kira Weidle

Kira Weidle vom SC Starnberg ist das wahrscheinlich größte Talent im Rennstall der deutschen Frauen. Die 23-Jährige schaffte in der vergangenen Weltcup-Saison bereits zwei Podestplätze, dabei war sie jeweils Dritte. Im Abfahrtsweltcup kam sie auf Platz fünf, insgesamt fünf Mal fuhr sie unter die Top Ten. Diese Saison landete sie bereits viermal unter den besten Zehn in der Abfahrt.

Letzte Saison wurde die Bayerin 13. in der Chaos-Abfahrt von Crans Montana. zur Erinnerung: Die Zeitmessung fiel immer wieder aus aus, es wurde schließlich mit der Hand gestoppt und die Ergebnisse mussten korregiert werden. Die 23-Jährige freut sich auf die Schweiz: "Es ist eine interessante Abfahrt, sowohl mit technischen Kurven als auch mit Gleitpassagen. Aufgrund der Südhänge kommt es immer darauf an, wie warm es wird."

Neben Weidle drei weitere DSV -Starterinnen in Crans Montana dabei

Neben Weidle sind für den DSV noch Michaela Wenig, Patricia Dorsch und Veronique Hronek am Start. Für die Frauen steht am Freitag (21.02.20, ab 10.05 Uhr im Livestream oder im Liveticker auf sportschau.de) in der Schweiz zunächst eine Abfahrt als Ersatz für das ausgefallene Rennen von Sotschi auf dem Programm, am Samstag (22.02.20, ab 10.30 Uhr live in der ARD, im Livestream und im Liveticker auf sportschau.de) folgt eine weitere Abfahrt und am Sonntag steht eine Super-Kombination auf dem Programm (23.02.20, ab 10.30 Uhr im Liveticker), die aber nur Dorsch bestreiten wird.







