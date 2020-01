Straßer nach Aufholjagd Sechster im Slalom

Was war das für ein zweiter Durchgang für Linus Straßer: Im ersten Durchgang wurde er von ARD-Experte Felix Neureuther für seine "verkrampfte Fahrt" noch kritisiert, doch dann entfachte der Münchner im zweiten Durchgang ein wahres Feuerwerk. Mit Laufbestzeit verbesserte sich Straßer vom 24 auf den sechsten Rang. Sein Auftritt am Chuenisbärgli erinnerte an Levi, wo er sich von Rang 23 auf acht vorkämpfte.

"Das ist einfach geil. hier zu fahren. Ich bin froh, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich über den Sieg für die Schweizer. Ein unglaublich faires Publikum. Mein Rennen war im ersten Lauf zu zaghaft. Das verträgt Adelboden nicht. Das Niveau ist hier zu hoch. Im zweiten bin ich aktiver gefahren. Und das hat sich gelohnt," sagte Straßer. Und Lob gab es auch vom ARD -Experten: "So wie man in Adelboden fahren muss, bist du gefahren" , stellte Neureuther fest.

Sieg geht an Schweizer Yule

Angefeuert von 30.000 Fans holte sich der Schweizer Daniel Yule den Sieg. "Für uns Schweizer ist es eine Ehre, hier zu fahren. So ein Publikum gibt mir Energie ", sagte Yule. Zweiter wurde der Norweger Henrik Kristoffersen (+0,23 Sek .). Auf dem dritten Paltz landete der Österreicher Marco Schwarz (+0,28 Sek.). Der Rückstand von Straßer auf Yule betrug 0,50 Sekunden.

Straßer einziger DSV-Starter im zweiten Lauf

Straßer war im zweiten Durchgang der einzige DSV -Starter. Dominik Stehle ( SC Obermeiselstein/+2,17 Sek.), Julian Rauchfuss (RG Burig-Mindelheim/+2,42 Sek.), David Ketterer (SSC Schwenningen/+ 2,50 Sek.) und Sebastian Holzmann (SC Oberstdorf/+2,75 Sek) schafften es nicht unter die Top-30. Fritz Dopfer (SC Garmisch) und Anton Tremmel (SC Rottach-Egern) kamen nicht ins Ziel.

nho/dpa/sid | Stand: 12.01.2020, 14:31