Weltcup-Comeback in St. Moritz Rebensburg über Vonn: Kann "wieder an Spitze anklopfen" Stand: 17.12.2024 12:35 Uhr

Viktoria Rebensburg traut Lindsey Vonn beim Comeback einiges zu. Am Wochenende will die 40-jährige US-Amerikanerin in den Ski-Weltcup zurückkehren.

Viktoria Rebensburg glaubt, dass ihre früheren Ski-Rivalin Lindsey Vonn nach dem Comeback schnell wieder Erfolge feiern kann. "Es müssen so viele Faktoren zusammenspielen. Aber ich traue ihr zu, im Laufe der Saison - wenn sie ein paar Rennkilometer drin hat - wieder an der Spitze anzuklopfen" , sagte Rebensburg.

Die inzwischen 40 Jahre alte Vonn kehrt am Wochenende bei zwei Super-G in St. Moritz in den Weltcup zurück - nach fast sechs Jahren Pause und mit einem künstlichen Kniegelenk. Zuletzt in Beaver Creek war Vonn als Vorläuferin am Start und beeindruckte dabei Expertinnen wie Rebensburg (35).

Rebensburg: Top 5 oder Podium ist drin

"Das hat schon richtig gut ausgesehen - und das war keine leichte Abfahrt. Sie ist auf Angriff gefahren und hatte hier und da sogar noch ein paar Reserven" , sagte die jahrelang beste deutsche Skirennfahrerin. "Plätze unter den Top 5 oder auf dem Podium sind für sie also sicher drin in diesem Winter. Und wenn sie sich wirklich wieder wohlfühlt, womöglich auch Siege."

Vonn selbst kündigte an, wieder dahin kommen zu wollen, wo sie vor ihrem Rücktritt Anfang 2019 war. Die als "Speed-Queen" bezeichnete Amerikanerin gewann in ihrer Karriere 82 Weltcups, wurde 2010 Olympiasiegerin und holte zweimal WM-Gold. Allerdings erlitt sie auch etliche Verletzungs-Rückschläge, die irgendwann permanente Schmerzen zur Folge hatten. Nach ihrer Knie-OP vom Jahresanfang sei sie nun aber schmerzfrei.

Rebensburg: Comeback gut für Ski-Sport

Rebensburg freut sich auf die Rückkehr Vonns: "So ein Comeback ist super für den Ski-Sport, weil er wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt, wieder gute und spannende Themen im Fokus stehen - das war in den letzten Jahren leider nicht immer der Fall. Lindsey lockt auch sicher wieder mehr Leute vor den Fernseher" , meint die Oberbayerin. "Ich wünsche ihr von Herzen, dass es für sie gut ausgeht, dass ihr kein grober Sturz passiert, dass sie ihre Schritte macht und ihre Ziele erreicht."