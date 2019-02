Kandahar-Abfahrt wegen Schneefalls abgesagt

Die für heute (02.02.) geplante Weltcup-Abfahrt auf der Kandahar ist abgesagt worden. Die Organisatoren entschieden knapp eine Stunde vor dem Start, das Rennen wegen heftigen Schneefalls nicht auszutragen. Zuvor war der Start bereits heruntergesetzt worden. Aus Sicherheitsgründen entschieden sich die Veranstalter und der Ski-Weltverband FIS dann aber doch für eine Absage.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Letztes Speed-Rennen vor dem WM

Das Rennen auf der Kandahar wäre für die Speed-Fahrer um Josef Ferstl, den Super-G-Sieger von Kitzbühel, das letzte Event vor den Weltmeisterschaften in Are gewesen. Am Sonntag (10.30/13.30 Uhr im Ersten) ist in Garmisch noch ein Riesenslalom geplant.

Josef Ferstl beim Training in Garmisch

ten/dpa | Stand: 02.02.2019, 11:00