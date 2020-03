Video: Severin Freund auf dem langen Weg zurück zur Spitze

Sportschau. . 03:33 Min. . Das Erste.

Severin Freund hatte in den letzten Jahren viel Pech mit Verletzungen. Nun ist er wieder fit und will zur nächsten Saison dahin zurück, wo er schon war: an die Spitze. | video