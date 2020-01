Video: Lucas Fratzschers Rückkehr in den Biathlon-Weltcup - ein Porträt

Lucas Fratzscher hat in Oberhof sein Debüt im Biathlon-Weltcup gefeiert und ist nun zurück im deutschen Team. Angefangen hatte der Sohn eines Metzgerei-Ehepaars in der Leichtathletik, wechselte aber früh in den Biathlon und überzeugt derzeit im IBU-Cup. | video