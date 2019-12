Video: Brasilien: Schwule Liga gegen Diskriminierung

Morgenmagazin . . 01:43 Min. . Das Erste.

In Brasilien amtiert mit Jair Bolsonaro ein Präsident, der auch für seine aggressive Politik gegenüber Schwachen und Minderheiten bekannt ist. Das spürt auch die LGBT-Gemeinschaft (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) im Land, die sich nun in der Fußball-Liga "LiGay" organisiert und für mehr Akzeptanz kämpft. | video