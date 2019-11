Audio: Hauke Wahl: "Schauen an Weihnachten, wo wir stehen"

Sportschau. . 01:26 Min. . ARD.

Kiels Innenverteidiger Hauke Wahl freut sich über den 2:1-Sieg in Dresden. Über die komfortable Tabellensituation will er aber erst in der Winterpause nachdenken. | audio