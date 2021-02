Jetzt im Livestream - Super-G der Frauen in Garmisch-Partenkirchen

Sportschau. . 02:30:00 Std. . Verfügbar bis 01.02.2021. Das Erste.

Am Sonntag war in Garmisch-Partenkirchen kein Super-G möglich. Jetzt soll es am Montag um 10.50 Uhr auf die Speed-Strecke gehen - live in der Sportschau.