Video: Hinz zur Mixed-Staffel: "Platz Drei ist auch gut und habe nach hinten abgesichert"

Sportschau. . 01:18 Min. . Das Erste.

Vanessa Hinz hätte auch noch Platz Zwei angreifen können, doch mit dem schweren Berganstieg ging die deutsche Biathletin auf Nummer sicher und verteidigte Platz Drei in der Mixed-Staffel in Pokljuka, wie sie am ARD-Mikrofon erklärt. | video