Slalom der Männer in Lenzerheide - der komplette 2. Lauf

Sportschau. . 38:35 Min. . Verfügbar bis 21.03.2022. Das Erste.

Linus Straßer will beim Saisonabschluss der Alpinen in Lenzerheide noch einmal aufs Podest und startet aus guter Ausgangsposition - der zweite Durchgang des Männer-Slaloms in voller Länge.