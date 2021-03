Video: Biathlon-Verfolgung der Frauen in Östersund - die Analyse

Sportschau. . 05:58 Min. . Das Erste.

Magdalena Neuner erklärt, was den deutschen Biathletinnen bei der 10-km-Verfolgung in Östersund das Leben schwer gemacht hat, und wer davon profitiert, wenn die Windverhältnisse zu Lotteriebedingungen am Schießstand führen. | video