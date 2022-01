Slalom der Frauen in Kranjska Gora - die komplette Übertragung des 1. Laufs

Sportschau. . 32:21 Min. . Verfügbar bis 09.01.2023. Das Erste.

Beim Riesenslalom am Samstag hat man Mikaela Shiffrin ihre Corona-Pause noch deutlich angemerkt. Findet die Weltcupführende beim Slalom zurück in ihre Bestform? Der erste Lauf aus Kranjska Gora in voller Länge.