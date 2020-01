Abfahrer Mayer gewinnt "Streif"-Krimi

Was für ein Abfahrts-Spektakel und Hundertstel-Krimi auf der "Streif"! Ständig wechselte die Führung. Am Ende trug sich der Österreicher Matthias Mayer erstmals in die Siegerliste des Hahnenkammrennens ein. Für den DSV gab es einen Top-Ten-Platz, aber nicht durch Thomas Dreßen. | mehr