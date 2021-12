Ski Alpin - 1. Lauf des Slaloms von Val d'Isere

Sportschau. . 29:10 Min. . Verfügbar bis 12.12.2022. Das Erste.

Linus Straßer startet in Val d'Isere in die Saison: Der 1. Lauf des Slaloms der Männer in Val d' Isere in voller Länge.