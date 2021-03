Video: Weltcupfinale der Frauen - Der Dreikampf um die Slalom-Kugel

Sportschau. . 02:28 Min. . Das Erste.

In der Slalom-Wertung der Frauen gibt es vor dem letzten Rennen mit Petra Vlhová, Katharina Liensberger und Mikaela Shiffrin noch drei mögliche Kandidatinnen für den Sieg in der Disziplinwertung. Das Weltcup-Finale in Lenzerheide spitzt sich so zu einem Finalissimo zu. | video