Riesenslalom der Männer in Val d'Isere - der 2. Lauf in voller Länge

Sportschau. . 24:51 Min. . Verfügbar bis 11.12.2022. Das Erste.

In Val d'Isere starten die Männer beim Riesenslalom. Der zweite Durchgang hält einiges an Spannung bereit, denn Alexander Schmid liegt mit Rang sechs in der Nähe der Spitze - in voller Länge.