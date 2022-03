Riesenslalom der Frauen in Are - der erste Durchgang

Sportschau. . 59:29 Min. . Verfügbar bis 11.03.2023. Das Erste.

Die letzten Ski Alpin-Wettbewerbe der Frauen vor dem Weltcupfinale finden in Are statt - der erste Durchgang des Riesenslaloms in voller Länge.