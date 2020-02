Video: Viktoria Rebensburg genießt ihren ersten Abfahrt-Sieg

Sportschau. . 02:27 Min. . Das Erste.

In den vergangenen Wochen gab es viel Wirbel um Viktoria Rebensburg, nachdem die Aussagen zum Trainingsstand der Athletin medial große Aufmerksamkeit erfahren haben. Nun feierte sie in Garmisch-Partenkirchen auf der Kandahar ihren ersten Abfahrtssieg und strahlte in der Heimat. | video