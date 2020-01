Video: Weidle nach Bansko-Abfahrt: "Bisschen rausgenommen"

Sportschau. . 02:00 Min. . Das Erste.

Kira Weidle feiert in der Abfahrt in Bansko ihre beste Saisonleistung, dennoch hätte sie sogar noch schneller fahren können. Am ARD-Mikrofon spricht sie über ihre Leistung, als sie zwischenzeitlich Vierte war, später aber noch durchgereicht wurde, und was sie von der Konkurrenz lernen kann. | video