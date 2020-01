Video: Ferstl gondelt in den Geschichtsbüchern des Hahnenkamm-Rennens

Sportschau. . 02:26 Min. . Das Erste.

Exakt 40 Jahre nach dem Sieg seines Vaters gewann Josef Ferstl beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel und ist damit auch der erste Deutsche der den Super-G dort gewinnen konnte. Damit steigt der Skirennläufer in die geschichtsträchtigen Fußstapfen seines Vaters, und darf in seiner eigenen Gondel Platz nehmen. | video