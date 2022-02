Die Abfahrt der Frauen in Crans Montana in voller Länge

Sportschau. . 53:55 Min. . Verfügbar bis 27.02.2023. Das Erste.

Beim der zweiten Weltcup-Abfahrt in Crans Montana startet auch die am Freitag gestürzte Kira Weidle. Das Rennen in voller Länge.