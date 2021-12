Der 2. Lauf im Slalom der Frauen in Lienz - die komplette Übertragung

Video: Wilder Lauf von Aleksander Aamodt Kilde im Super-G in Bormio

Sportschau. . 02:20 Min. . Das Erste.

Aleksander Aamodt Kilde peilt beim Super-G in Bormio seinen dritten Saison-Erfolg in dieser Disziplin an. Der Norweger fährt mit höchster Geschwindigkeit einen starken Lauf. | video