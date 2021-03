Alpin-Weltcup in Lenzerheide - das Teamevent in voller Länge

Video: Die letzte Abfahrt des Hannes Reichelt

Sportschau. . 01:23 Min. . Das Erste.

Der österreichische Ski-Rennläufer Hannes Reichelt beendet seine Karriere. Das nimmt er zum Anlass, um seine letzten Pistenmeter im Weltcup in Lederhose zu bewältigen und sich im Ziel von seinen Teamkameraden feiern zu lassen. Reichelt gewann in seiner Karriere 13 Weltcups und wurde 2015 Super-G-Weltmeister in Beaver Creek. | video