Frontmann des DSV-Speedteams

Thomas Dreßen

Thomas Dreßen ist der Frontmann des aufstrebenden deutschen Männer-Speedteams, zu dem außer ihm auch noch Andreas Sander und Joseph Ferstl, Sohn der Streif-Legende Sepp Ferstl, gehören. Ferstl hat seine Stärken allerdings mehr im Super-G. Die Leistung aller drei Athleten kann nach Jahrzehnten der Flaute in den schnellen Disziplinen nicht hoch genug bewertet werden. Maßgeblichen Anteil daran hatte sicher auch Herren-Cheftrainer Mathias Berthold, den der DSV 2014 vom Österreichischen Skiverband abwarb und der das Speedteam wieder auf Vordermann brachte.

Inzwischen fährt das Trio in der Abfahrt und im Super-G regelmäßig in die Top Ten. Dreßen wurde in diesem Winter sogar Dritter in der Abfahrtswertung. So gut war seit der Einführung des Weltcups 1967 noch kein Deutscher in dieser Disziplin - auch nicht Olympiasieger Wasmeier.

Keine "Eintagsfliege"

Die Basis für diese Leistungsexplosion ist auch im Charakter des Oberbayern vom SC Mittenwald zu finden: "Was ich mir immer vornehme ist, dass ich mich immer weiter entwickle und jeden Tag einen Schritt nach vorne mache" , sagte er der "Sportschau". Den Lohn für diese Akribie kann er jetzt ernten: "Es freut mich, dass ich das Kitzbühel-Ergebnis in Kvitfyell bestätigen konnte obwohl man weiß, dass es in Kitzbühel keine Eintagsfliegen gibt."

Und die Dreßen-Show geht weiter. Ein guter Grund, künftig wieder einzuschalten, wenn eine Männer-Abfahrt ansteht ...

Thema in: Sportschau, 14.03. 2018, 10.15 Uhr

Stand: 14.03.2018, 14:01