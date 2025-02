Alpine Ski-WM 2025 Team-Kombination - Erste DSV-Medaille greifbar nah Stand: 11.02.2025 10:59 Uhr

Der Deutsche Skiverband (DSV) hat beste Aussichten auf die erste Medaille bei der Ski-WM in Saalbach Hinterglemm: Emma Aicher zeiget eine starke Leistung in der Abfahrt und sorgte mit Rang zwei für eine gute Ausgangsposition für ihre Teampartnerin Lena Dürr, die ab 13.15 Uhr im abschließenden Slalom um Edelmetall kämpfen wird. Auch Kira Weidle-Winkelmann überzeugte.

Emma Aicher wäre auch gerne Slalom gefahren, wie die 21-Jährige im Vorfeld des Rennens erklärte. Aber Aicher überzeugte bislang auf der Strecke "Ulli Maier" am Zwölferkogel, wurde im Super-G und in der Abfahrt jeweils starke Sechste. Deswegen war sie in der Team-Kombination als Abfahrerin gesetzt und bildet zusammen mit Deutschlands stärkster Slalomfahrerin Lean Dürr ein Team.

Aicher: "Hat mir viel Spaß gemacht"

Und Aicher lieferte erneut: In der Team-Kombinationsabfahrt nutzte sie die niedrige Startnummer vier und setzte ein Ausrufezeichen: Weder Abfahrtsweltmeisterin Breezy Johnson aus den USA noch die WM-Silbergewinnerin Mirjam Puchner (AUT) kamen an Aichers Zeit ran.

Nur die US-Amerikanerin Lauren Macuga war 0,23 Sekunden schneller als Aicher. "Mir hat es viel Spaß gemacht. Anscheinend liegt mir die Strecke. Die Startnummer ist eigentlich wurscht. Ich habe mein Bestes gegeben", sagte Aicher im ZDF.

Nur eine ist schneller als Aicher

Aicher hat also für eine optimale Ausgangslage für den abschließenden Slalom gesorgt. Lena Dürr geht ab 13.15 Uhr (im Live-Ticker) mit einem Rückstand von 0,23 Sekunden auf Paula Moltzan in das Rennen. Ihr Vorsprung auf die drittplatzierten Österreicherinnen beträgt aber nur 0,05 Sekunden.

Für den ÖSV startet die Slalom-Weltmeisterin von 2021 Katharina Liensberger. Johnson schickt ihre Teamkollegin Mikaela Shiffrin als Vierte in den Slalom (+0,51). Shiffrin, die erst vor kurzem nach einer Verletzungspause in den Weltcup zurückkehrte, hatte kurzzeitig auch einen Verzicht der Team-Kombination in Betracht gezogen, um Kräfte zu schonen.

Auch das zweite deutsche Team überzeugte in der Abfahrt: Kira Weidle-Winkelmann zeiget eine deutlich bessere Leistung als in der Spezialabfahrt, die sie als Zwölfte beendete. Die Starnbergerin wurde Fünfte (+0.61). Ihr Teampartnerin im Slalom ist Jessica Hilzinger.

Team-Kombination feiert Premiere bei einer Ski-WM

Die Team-Kombination ist in diesem Jahr erstmals im WM-Programm. Dieser neue Wettbewerb wird auch bei den Olympischen Spielen 2026 die traditionsreiche Einzel-Kombination aus Abfahrt und Slalom ersetzen. Im Weltcup wurde der Wettbewerb bislang nicht durchgeführt.

Jede Nation darf bis zu vier Teams bestehend aus einer Abfahrerin und einer Slalom-Läuferin melden, deren Laufzeiten dann zu einem Gesamtergebnis addiert werden. Die Strecke für die Kombinationsabfahrt wird nicht wie früher üblich verkürzt, sondern es muss die komplette Spezialabfahrt gemeistert werden. Im Slalom wird nur ein Lauf absolviert.