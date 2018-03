Team-Event - das ist immer etwas ganz Spezielles. Direkte Eins-gegen-eins-Duelle, eine völlig andere Start- und auch Fahrweise. In Are kamen die Schweden mit den ungewohnten Bedingungen am besten zurecht. Sie gewannen - angeführt von ihren Topfahrern Mattias Hargin, Andre Myhrer und Frida Hansdotter - alle ihre Duelle, auch das entscheidende im Finale gegen Frankreich. Das deutsche Team um die überragende Lena Dürr schaffte mit Platz drei und dem Sieg im "kleinen Finale" gegen Österreich einen Achtungserfolg.

Klarer Sieg gegen Italien

Gewann all ihre Duelle: Lena Dürr

Im Viertelfinale setzte sich das DSV-Team zunächst sicher mit 4:0 Siegen gegen Italien durch. Zunächst konnte Marina Wallner (Inzell) ihr Rennen gegen Marta Bassino, die am Start große Probleme hatte, knapp gewinnen. Auch Alexander Schmid (Fischen) behielt in seinem Viertelfinalduell die Oberhand, profitierte dabei allerdings auch von einem Ausrutscher Alex Vinatzers. Lena Dürr (Germering) machte den Halbfinaleinzug dann durch einen souveränen Sieg gegen Irene Curtoni vorzeitig klar - ganz nebenbei mit Laufbestzeit bei den Frauen. Auch Linus Straßer (München) war im Duell mit Riccardo Tonetti der klare Sieger.

Schweden zu stark fürs DSV-Team

Mattias Hargin

Im Halbfinale wartete mit dem späteren Sieger Schweden, die im Viertelfinale die starken Schweizer ausgeschaltet hatten, ein anderes Kaliber. Lena Dürr bestätigte gegen Anna Swenn Larsson aber ihre gute Tagesform und brachte Deutschland in Führung. Linus Strasser musste anschließend anerkennen, dass der bärenstarke Mattias Hargin an diesem Tag schneller war. Wallner war danach gegen Frida Hansdotter chancenlos. Schließlich machte Andre Myhrer für die Schweden alles klar - Alexander Schmid versuchte noch einmal alles, verpasste aber ein Tor.

Strasser und Dürr sichern Rang drei

Im "kleinen Finale" hatte Wallner zunächst gegen Katharina Truppe das Nachsehen. Marco Schwarz sorgte anschließend im Duell gegen Alexander Schmid für das 2:0 für Österreich. Alles entschieden? Von wegen. Lena Dürr, die auch ihr drittes Rennen gewinnen konnte, verkürzte auf 1:2. Linis Strasser schließlich siegte gegen Manuel Feller und unterbot die für Platz drei nötige Zeit deutlich. Das 2:2 bedeutete also Rang drei für das deutsche Team.

So lief der Team-Event

Viertelfinale

Österreich - Slowenien 3:1

Norwegen - Frankreich 1:3

Italien - Deutschland 0:4

Schweiz - Schweden 1:3

Halbfinale

Österreich - Frankreich 1:3

Deutschland - Schweden 1:3



Rennen um Platz drei

Österreich - Deutschland 2:2 (Deutschland gewinnt aufgrund der besseren Zeiten)



Finale

Frankreich - Schweden 1:3

wp | Stand: 16.03.2018, 17:01