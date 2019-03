Die Konkurrenten hatten letztlich keine Chance gegen den Italiener: Paris zeigte, dass ihm die Piste in Andorra ganz besonders gut liegt. Der Südtiroler riskierte auf dem Gelände mit einigen wilden Sprüngen nicht zu viel, hielt wie kein anderer die Ideallinie und war im Ziel wieder einmal der schnellste. 0,15 Sekunden brachte er bis ins Ziel zwischen sich und dem Schweizer Mauro Caviezel, der Zweiter wurde und sich in der Super-G-Wertung noch auf den dritten Rang verbesserte.

"Ein Traum wird wahr"

Auch Vincent Kriechmayr (Österreich) hatte vor dem Rennen noch die Chance auf die kleine Kristallkugel. Der Edeltechniker belegte mit 0,44 Sekunden auf Paris aber nur Platz drei in der Tageswertung. Komplett leer gingen die Norweger Kjetil Jansrud und Aleksander Aamodt Kilde als Vierter und Achter sowie der Österreicher Matthias Mayer auf Rang sechs aus.

"Ein Traum wird wahr" , sagte ein überglücklicher Paris im Ziel. "Es war viel Arbeit. Drei-, viermal war ich schon sehr nah dran an dieser Kristallkugel."

Ferstl fährt hinterher: "Verkorkste Fahrt"

Josef Ferstl, einziger Deutscher in diesem Saisonfinale, konnte kein Ausrufezeichen mehr setzen. Immer ein bisschen zu spät dran den Toren, kam der 30-Jährige aus Traunstein nur auf den 14. Platz, sammelte aber immerhin noch ein paar Weltcuppunkte. "Ich bin technisch nicht so gut gefahren wie gestern. Mir sind Fehler passieren, die dürfen nicht passieren. Eine verkorkste Fahrt" , so der Oberbayer, der für den SC Hammer startet.